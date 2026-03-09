DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks? Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks?
Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pariser Gipfel berät über Mini-Atomkraftwerke für Europa

10.03.26 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
23,55 EUR -0,82 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
26,29 EUR -0,47 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Um den Ausbau der Atomkraft in Europa geht es am Dienstag (09.30 Uhr) beim zweiten internationalen Gipfel zur Kernenergie bei Paris. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will zur Eröffnung des Gipfels über die künftige Strategie der Europäischen Kommission für den Einsatz von Mini-Atomkraftwerken (SMR) reden.

Wer­bung

Die Strategie soll die Entwicklung kleiner Reaktoren in Europa in den nächsten zehn Jahren beschleunigen und die Bereiche Forschung, Entwicklung und gegebenenfalls auch die Finanzierung abdecken. Die Reaktoren sollen dabei helfen, Klimaneutralität zu erreichen.

SMR ist die Abkürzung für Englisch "small modular reactor", zu Deutsch: kleiner modularer Reaktor. Sie wird verwendet für Atomreaktoren, die eine deutlich geringere Leistung haben als herkömmliche Anlagen und deren Komponenten in einer Fabrik in Serie gefertigt werden.

Deutschland nicht auf Regierungsebene vertreten

Zu dem von Frankreich und der Internationalen Atomenergie-Behörde organisierten Gipfel werden etliche Staats- und Regierungschefs und Vertreter der Energiebranche erwartet. Deutschland, das aus der eigenen Erzeugung von Atomstrom ausgestiegen ist, ist an dem Gipfel nicht auf Regierungsebene vertreten, verfolgt die Beratungen allerdings.

Wer­bung

Auf dem Gipfel wird außerdem eine Erklärung der Europäischen Nuklearallianz erwartet, einem Zusammenschluss von inzwischen 16 EU-Staaten, die sich zum Zweck des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit für einen Ausbau der Kernenergie einsetzen. In ihrer Erklärung will die Allianz insbesondere darauf pochen, dass die Kernenergie innerhalb der EU ohne Abstriche als klimafreundlich anerkannt und bei der Finanzierung entsprechend auch nicht benachteiligt wird. Deutschland ist bislang nicht Mitglied dieser Allianz./evs/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alstom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alstom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

DatumRatingAnalyst
02.04.2025Engie (ex GDF Suez) BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2024Engie (ex GDF Suez) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.04.2025Engie (ex GDF Suez) BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2024Engie (ex GDF Suez) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2024Engie (ex GDF Suez) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
22.06.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
21.05.2021Engie (ex GDF Suez) NeutralCredit Suisse Group
19.05.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
04.05.2021Engie (ex GDF Suez) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.09.2018Engie SA ReduceHSBC
05.06.2018Engie SA ReduceHSBC
01.03.2016Engie SA ReduceHSBC
03.09.2015Engie SA UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
28.01.2014GDF SUEZ verkaufenHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Engie (ex GDF Suez) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen