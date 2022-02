Paritätischer und BUND: Abschaffung der EEG-Umlage unverantwortlich

BERLIN (Dow Jones)--Als "haushaltspolitisch unvernünftig, umweltpolitisch kontraproduktiv und sozial unausgewogen" haben der Paritätische Gesamtverband und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die von der Bundesregierung geplante Abschaffung der EEG-Umlage kritisiert. Beide Verbände forderten stattdessen zielgerichtete Sofortmaßnahmen, um Menschen mit niedrigen Einkommen angesichts der hohen Energiepreise zu unterstützen. Die angekündigte Einführung einer Pro-Kopf-Rückzahlung für hohe Energiekosten in Form eines Klimageldes oder einer Klimaprämie müsse zudem beschleunigt werden.

"Die Bundesregierung denkt richtigerweise an eine Entlastung für die dramatisch gestiegenen Energiepreise", sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. "Doch eine Abschaffung der EEG-Umlage kommt nicht zielgerichtet bei denen an, die es am dringendsten benötigen." Stattdessen reiße sie ein großes Loch in den Bundeshaushalt. Angesichts der vielen wichtigen Vorhaben der Bundesregierung, die unter dem Vorbehalt der Finanzierung ständen, sei die Abschaffung haushaltspolitisch unverantwortlich. "Dies gilt genauso für die Senkung von Steuern in anderen Bereichen, die Bundesfinanzminister Christian Lindner ins Spiel bringt", sagte er.

Eine Pro-Kopf-Rückverteilung der vollständigen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sei "ein ökologisch wirksames und sozialpolitisch dringend nötiges Instrument", erklärten beide Verbände. Nur so lasse sich ökologische Wirksamkeit mit sozialem Ausgleich verbinden. Die Bundesregierung müsse zudem den naturverträglichen und dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.

