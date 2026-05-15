Park Dental Partners: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Park Dental Partners hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,37 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 62,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net