Park Electrochemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Park Electrochemical hat am 08.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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