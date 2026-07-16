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Parlament bestätigt neuen Ministerpräsidenten Korezkyj

KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine hat das Parlament den neuen Ministerpräsidenten Serhij Korezkyj bestätigt. Für die Ernennung stimmte eine deutliche Mehrheit von 289 Abgeordneten. 226 waren notwendig gewesen. Korezkyj leitete bislang den staatlichen Energiekonzern Naftogaz. Eine der wichtigsten Aufgaben des 48-Jährigen besteht in der Vorbereitung des Landes auf den nächsten Kriegswinter.

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Proteste gegen Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow

Am Morgen hatten in Kiew und anderen Städten Hunderte vor allem junge Leute gegen die Entlassung des Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow demonstriert. Der 35-Jährige gilt als Reformer und als Kämpfer gegen die im Staatsapparat verbreitete Korruption. Am Vortag war bekanntgeworden, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn aufgrund eines Konflikts mit Armeechef Olexander Syrskyj nicht wieder als Verteidigungsminister vorschlagen wird.

Als Nachfolger wird der bisherige Innenminister Ihor Klymenko gehandelt. Die Kandidatur wurde von Selenskyj noch nicht im Parlament eingereicht. Laut Verfassung hat der Präsident das Vorschlagsrecht für die Posten des Außen- und Verteidigungsministers.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Nach Denys Schmyhal und der am Dienstag zurückgetretenen Julia Swyrydenko ist Korezkyj der dritte Regierungschef innerhalb der Kriegszeit./ast/DP/mis