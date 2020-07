Parlament in Kroatien bestätigt neue Regierung

ZAGREB (AFP)--Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Kroatien ist der konservative Regierungschef Andrej Plenkovic für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in Zagreb stimmte am späten Donnerstagabend dem neuen Kabinett unter Plenkovic zu. Zuvor hatte der Regierungschef sein 18-köpfiges Team vorgestellt. Kroatien befinde sich in einem "besonders schwierigen Augenblick in seiner Geschichte", sagte Plenkovic in seiner Regierungserklärung mit Blick auf die Corona-Pandemie. Deutlich werde die "Ernsthaftigkeit der Situation" am voraussichtlichen Schrumpfen der kroatischen Wirtschaft um rund zehn Prozent in diesem Jahr, sagte der 50-Jährige. Zugleich verwies er auf die zu erwartende wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr.

Die HDZ-Partei von Plenkovic hatte die Parlamentswahl vor drei Wochen gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch verfehlt. Sie bildet nun eine Koalition mit acht Abgeordneten, die ethnische Minderheiten vertreten sowie mit zwei kleineren Parteien. Plenkovic ist seit 2016 Ministerpräsident Kroatiens. In Kroatien steigen die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus derzeit stark an. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem südosteuropäischen Land fast 5000 Infektionen nachgewiesen, 125 Menschen starben. Zuletzt verzeichneten die Gesundheitsbehörden bis zu 140 Neuinfektionen pro Tag.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2020 00:02 ET (04:02 GMT)