Parlamentarier erhöhen Bezüge der Bundesbeamten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beamten des Bundes bekommen mehr Gehalt. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend einstimmig, das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes auf die rund 344 000 Bundesbeamten, Richter und Soldaten zu übertragen. Deren Einkommen steigt damit rückwirkend zum 1. März 2018 um 2,99 Prozent. In den Folgejahren gibt es weitere Erhöhungen um 3,09 sowie 1,06 Prozent. Die unteren Einkommensgruppen erhalten darüber hinaus eine Einmalzahlung von 250 Euro. Zudem steigen die Ausbildungsbezüge für Beamtenanwärter in zwei Stufen um insgesamt 100 Euro. Auf dieses Tarifergebnis hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften bereits im April dieses Jahres verständigt./ax/DP/he