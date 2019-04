Parlamentsbeauftragte hofft auf Merkel und Öffnung von Brexit-Vertrag

London (Reuters) - Eine führende Brexit-Befürworterin in der britischen Regierung hofft auf Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Neuverhandlung des EU-Ausstiegsvertrags.

"Es wäre fantastisch, wenn Merkel einen geordneten Brexit unterstützen würde, indem sie zustimmt, das Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren", sagte die Parlamentsbeauftragte der britischen Regierung, Andrea Leadsom am Dienstag. Am Wochenende habe es Gerüchte gegeben, dass einige hochrangige Vertreter der deutschen Regierung dazu bereit wären, um eine Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Deal zu ermöglichen. Details nannte Leadsom nicht. Premierministerin Theresa May wird am Mittag zu Gesprächen mit Merkel in Berlin erwartet. Anschließend reist sie zu Beratungen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Paris.

May will sich Rückendeckung für den EU-Sondergipfel am Mittwoch holen, wo über ihren Antrag auf einen erneuten Brexit-Aufschub entschieden wird. Die konservative Politikerin will Großbritannien aus der EU führen, hat ihren mit der EU vereinbarten Scheidungsvertrag bisher aber nicht durch das eigene Parlament bekommen. Um diese Blockade zu brechen, kehrt Leadsom zu einer bereits wiederholt von der EU abgelehnten Forderung zurück: Das von allen verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten bereits gebilligte Vertragswerk noch einmal zur Diskussion zu stellen. Sie hofft vor allem auf Entgegenkommen beim sogenannten Backstop - einer Notfallklausel, die beim Brexit eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindern soll. "Das wäre das bestmögliche Ergebnis", sagte Leadsom.