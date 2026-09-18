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Parteien gehen in Berlin und MV in den Wahlkampf-Endspurt

BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am Sonntag wollen die Parteien ihre Wählerinnen und Wähler in den beiden Ländern am Freitag mit Abschlussveranstaltungen mobilisieren. In der Bundeshauptstadt sind Kundgebungen mit den Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl geplant - außer bei der CDU, die sich dies erst für Samstag vorgenommen hat.

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Ähnlich sieht es in MV aus, wo auch viel Bundesprominenz der Parteien zu den Abschlusskundgebungen für die Landtagswahl anreist. Umfragen sagen in dem nördlichen Bundesland ein knappes Rennen zwischen SPD und AfD voraus, in Berlin wiederum könnten es den Meinungsforschungsinstituten zufolge die Linke und die CDU sein, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Auswirkungen könnte der Ausgang der beiden Wahlen auch auf die Position von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben, der zuletzt wegen seiner geringen Beliebtheit und dem schwachen Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in der Kritik stand./mi/DP/zb

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