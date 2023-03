Parteien: Statement nach Koalitionsausschuss gegen 19.45 Uhr

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mehr als zwei Tage nach dem Beginn des Koalitionsausschusses sind die Gespräche der Parteien der Ampel-Koalition in Berlin beendet. Sie kündigten eine Pressekonferenz im Anschluss an. "Im Nachgang zum Koalitionsausschuss mit Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertretern von FDP, Bündnis 90/Die Grünen und SPD laden wir Sie zu einem Statement mit den Parteivorsitzenden der drei Regierungs-Parteien Christian Lindner, Ricarda Lang und Lars Klingbeil ein", teilte die FDP am Abend mit. Das Statement finde gegen 19:45 Uhr statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor bei einer Pressekonferenz als Ergebnis der Beratungen ein "Gesamtwerk" angekündigt, das auch Überraschungen enthalte.

