Parteifreund fürchtet ernste Folgen für Republikaner durch Trump-Zölle

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Einschätzung des republikanischen Senators Ted Cruz könnte das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket ernste Folgen für die Republikaner haben. "Sollten wir in eine Rezession geraten - insbesondere in eine schwere -, dann würde 2026 aller Wahrscheinlichkeit ein politisches Blutbad werden", sagte der Senator aus dem Bundesstaat Texas in seinem Podcast "Verdict". Er gehört eigentlich nicht zum Trump-kritischen Lager in der Partei.

Wer­bung Wer­bung

Seiner Ansicht nach drohe bei einem wirtschaftlichen Abschwung ein Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus - womöglich sogar im Senat. Derzeit halten die Republikaner in beiden Parlamentskammern eine knappe Mehrheit. Im November 2026 stehen in den USA die nächsten Kongresswahlen an. Dabei werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben.

"Bin kein Fan von Zöllen"

Cruz erklärte, wegen des Zollpakets könnte diese Woche als "folgenreichste in allen vier Jahren" der zweiten Amtszeit Trumps in die Geschichte eingehen. Es bestehe "das Potenzial für positive Entwicklungen", aber auch für "enorme Risiken".

Wer­bung Wer­bung

Ein mögliches positives Szenario sei, dass andere Länder infolge von Trumps Ankündigung an den Verhandlungstisch zurückkehren, man sich einigen und sie ihre Zölle auf US-Waren deutlich senken würden. "Das könnte durchaus geschehen", sagte Cruz. In einem solchen Fall würde er "in Begeisterung ausbrechen".

Doch es gebe auch eine andere Möglichkeit: Andere Staaten könnten mit eigenen, höheren Zöllen auf US-Produkte reagieren - während die von Trump verhängten Zölle bestehen blieben. Auch dies sei "ein sehr reales Risiko" und wäre "schrecklich für Amerika". Er selbst sei "kein Fan von Zöllen"./gei/DP/nas