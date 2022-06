Parteitage entscheiden über Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein

KIEL (dpa-AFX) - Landesparteitage von CDU und Grünen entscheiden am Montag (ab 18.00 Uhr) endgültig über das Zustandekommen einer gemeinsamen Regierung in Schleswig-Holstein. Den Delegierten liegt ein 244 Seiten starker Koalitionsvertrag vor, den die Spitzen beider Parteien ausgehandelt hatten. An der Zustimmung beider Parteitage gibt es keine Zweifel. Sie tagen jeweils in Neumünster. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will dort auch noch ausstehende Personalentscheidungen verkünden.

Bisher ist noch unbekannt, wer für die CDU künftig die Ministerien für Landwirtschaft sowie Justiz und Gesundheit führen soll. Das Wirtschaftsressort soll der bisherige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) übernehmen. Dies ist aber noch nicht offiziell bestätigt worden. Günthers Wiederwahl zum Regierungschef ist für Mittwoch geplant. Dann soll auch das neue Kabinett insgesamt vorgestellt und im Landtag vereidigt werden./wsz/DP/zb