BioNTech-Aktie an der NASDAQ etwas schwächer: BioNTech-Booster in Hongkong wohl bald möglich

Der BioNTech-Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical erklärte am Dienstag, Nutzer seiner Gesundheits-App in China könnten sich dort für eine Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff registrieren. Voraussetzung sei, dass sie über 18 Jahre alt sind und die erste Impfung gegen das Coronavirus schon abgeschlossen haben. BioNTech und Fosun Pharma hatten kurz vor Weihnachten in Hongkong die Zulassung für ihr an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasstes Vakzin als Booster für über 12-Jährige erhalten. BioNTech war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

China besteht bisher für seine Bürger auf seinen eigenen Totimpfstoff und hat den moderneren BioNTech-Impfstoff zuletzt nur für Deutsche in China zugelassen. Eine erste Lieferung war in der vergangenen Woche in der deutschen Botschaft in Peking angekommen. Das Land sieht sich nach der plötzlichen Abkehr von seiner restriktiven Null-COVID-Politik mit einer heftigen Infektionswelle konfrontiert.

Die BioNTech-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 173,59 US-Dollar.

Hongkong (Reuters)

