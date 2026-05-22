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Heute im Fokus

Carl Zeiss findet neue Vorstandsvorsitzende. Citroën holt Ente als E-Auto zurück. DHL-Aktie testen 50-Euro-Hürde nach Kaufempfehlung. LANXESS von Analystenstimmen belastet. Richemont mit Umsatzplus. Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen. Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro bei Samsung ab. Bayer: Kerendia erhält weitere Zulassung in China.