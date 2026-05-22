DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.846 -0,3%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Vonovia A1ML7J Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Webinar: Aktien-Ideen und alles über Faktor-Optionsscheine - das Bulle und Bär-Depot im Mai Webinar: Aktien-Ideen und alles über Faktor-Optionsscheine - das Bulle und Bär-Depot im Mai
Infineon-Aktie oder STMicroelectronics: Welcher europäische Chip-Champion hat derzeit das größere Potenzial? Infineon-Aktie oder STMicroelectronics: Welcher europäische Chip-Champion hat derzeit das größere Potenzial?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil