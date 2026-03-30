Aktien von Essilorluxottica und Meta im Blick: KI-Brillen mit Sehstärke
Der Augenoptik-Konzern Essilorluxottica und der Technologiekonzern Meta erweitern ihr Sortiment an Brillen mit Künstlicher Intelligenz (KI) um zwei Produktlinien für Träger von Korrekturgläsern.
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Bei den beiden Modellen, die eher auf die Korrektur der Sehkraft als auf Sonnenschutz abzielen, handelt es sich um "Ray-Ban Meta Blayzer Optics" und "Scriber Optics", wie die Unternehmen mitteilten. Die Brillen werden über eine Taste verfügen, die die KI-Funktionen von Meta aktiviert und den Trägern Zugriff auf Kurzbefehle und Inhalte ermöglicht.
"Sowohl Blayzer Optics als auch Scriber Optics unterstützen eine breite Palette von Linsendesigns, wodurch sie für wesentlich mehr Brillenträger mit Sehschwäche zugänglich sind", teilten die Unternehmen mit.
Die neuen Produkte setzen die Partnerschaft zwischen Meta und dem französisch-italienischen Konzern Essilorluxottica fort, der sowohl den traditionellen Markt als auch den Markt für intelligente Brillen dominiert. Das Unternehmen setzt auf einen Nachfrageboom bei Wearables, um den Umsatz aus seinen Smartglasses-Kooperationen mit dem Facebook-Mutterkonzern Meta zu steigern. Im Rahmen der Partnerschaft werden bereits intelligente Versionen von Ray-Ban- und Oakley-Sonnenbrillen produziert, von denen im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Stück verkauft wurden.
Die Meta-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 3,54 Prozent höher bei 555,36 US-Dollar. Für die Papiere von Essilorluxottica geht es im Pariser Handel um 0,53 Prozent stärker auf 198,75 Euro.
DJG/DJN/sha/thl
DOW JONES
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