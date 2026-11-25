Partnerschaft

Der Sensoren- und Lichtkonzern ams-OSRAM ist eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display eingegangen.

Im Zuge der Vereinbarung beteiligt sich das südkoreanische Unternehmen mit 210 Millionen Euro an AMS Osram.

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Samsung Display zeichnet dazu knapp 10 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 21 Euro, wie ams-OSRAM am Mittwoch mitteilte. Die Kapitalzufuhr dürfte den Verschuldungsgrad des Konzerns auf Pro-forma-Basis um rund 0,7 senken.

Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine neue Generation der MicroLED-Technologie für Bildschirme entwickeln und vermarkten. Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz winken ams-OSRAM mittel- bis langfristig jährliche Umsätze im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die Partnerschaft sichert zudem einen Teil der Auslastung des Werks Kulim 2 in Malaysia ab. Samsung Display stellt über mehrere Jahre Entwicklungsgelder bereit, aus denen ams-OSRAM in den kommenden Jahren jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.

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Bei voller Auslastung des Werks sieht ams-OSRAM bis Mitte der 2030er-Jahre zusammen mit weiteren Wachstumsprojekten ein jährliches Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Die Samsung-Aktie geriet im Heimathandel in Seoul im Zuge des Tech-Ausverkaufs gehörig unter Druck und verlor letztlich 9,87 Prozent auf 170.700 Südkoreanische Won.

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PREMSTÄTTEN (dpa-AFX)