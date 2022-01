Eckert & Ziegler-Aktie deutlich höher: Eckert & Ziegler arbeitet bei wichtigem Vorprodukt mit Atom Mines zusammen

Mit dem Tochterunternehmen der Pointsman Foundation sei ein Vertrag über ein Gemeinschaftsunternehmen und ein exklusiver langfristiger Liefervertrag für Ytterbium-176 abgeschlossen worden, teilten die Deutschen am Montagabend in Berlin mit. Die Vereinbarung habe eine strategische Dimension, da sich Krebstherapien auf der Basis von Lutetium-177 als hochwirksam erwiesen hätten, der weltweite Vorrat am unverzichtbaren Vorprodukt Ytterbium-176 jedoch bisher in Gramm pro Jahr gemessen worden sei.

Ein neues Herstellungsverfahren, das teilweise von Eckert & Ziegler (EZR) finanziert und von Atom Mines entwickelt worden sei, solle nun diesen Engpass beseitigen. Die ersten ausgelieferten Proben erfüllten die relevanten Qualitätskriterien. EZR werde damit in die Lage versetzt, Lutetium-177 in großen Mengen für Pharmaunternehmen in aller Welt und für Hunderttausende von Patienten pro Jahr anzubieten.

Anleger zeigen sich am Dienstag begeistert. Die Aktien von EZR gewinnen auf XETRA zeitweise 3,79 Prozent auf 84,80 Euro.

