Partnerschaft

CTS Eventim und die niederländische Stage Entertainment haben eine langfristige Fortsetzung ihrer Partnerschaft im Bereich Retail-Ticketing beschlossen.

Wie CTS Eventim mitteilte, wird das MDAX-Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin über seine Plattformen Tickets für Stage-Entertainment-Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden verkaufen.

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Im XETRA-Handel notiert die Eventim-Aktie zeitweise 1,25 Prozent tiefer bei 59,15 Euro.

DOW JONES