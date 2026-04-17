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Eventim-Aktie tiefer: Ticketing-Partnerschaft mit Stage Entertainment verlängern

20.04.26 12:13 Uhr
Eventim-Aktie schwächer: Verlängerte Partnerschaft mit Stage Entertainment | finanzen.net

CTS Eventim und die niederländische Stage Entertainment haben eine langfristige Fortsetzung ihrer Partnerschaft im Bereich Retail-Ticketing beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
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Wie CTS Eventim mitteilte, wird das MDAX-Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin über seine Plattformen Tickets für Stage-Entertainment-Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden verkaufen.

Im XETRA-Handel notiert die Eventim-Aktie zeitweise 1,25 Prozent tiefer bei 59,15 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Analysen zu CTS Eventim

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16.04.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
14.04.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
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31.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
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24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
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