Eventim-Aktie tiefer: Ticketing-Partnerschaft mit Stage Entertainment verlängern
CTS Eventim und die niederländische Stage Entertainment haben eine langfristige Fortsetzung ihrer Partnerschaft im Bereich Retail-Ticketing beschlossen.
Werte in diesem Artikel
Wie CTS Eventim mitteilte, wird das MDAX-Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin über seine Plattformen Tickets für Stage-Entertainment-Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden verkaufen.
Im XETRA-Handel notiert die Eventim-Aktie zeitweise 1,25 Prozent tiefer bei 59,15 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere CTS Eventim News
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com