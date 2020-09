Die Partnerschaft der beiden US-Konzerne werde die Sorgen der US-Regierung berücksichtigen, teilte der Handelsriese mit. Die Regierung hatte Sicherheitsbedenken geäußert und den Verkauf des TikTok -Geschäfts in den USA gefordert.

Walmart verbindet mit dem möglichen Zukauf die Hoffnung, die eigenen Kunden auf verschiedenen Kanälen besser zu erreichen, die eigenen Handelsaktivitäten auszuweiten und sich Neugeschäft im Werbemarkt zu erschließen.

Neben Microsoft waren auch Oracle und Twitter als mögliche Käufer der Aktivitäten von Tiktok in Nordamerika, Australien und Neuseeland genannt worden.

Walmart und Microsoft haben sich schon bei verschiedenen Technologieprojekten zusammengetan. So nutzt der Handelskonzern die Cloud-Dienste des Softwareriesen. Beide wollen so dem Wettbewerber Amazon Paroli bieten.

Die Aktien von Walmart sind am Donnerstag vom überraschenden Interesse an den US-Aktivitäten der chinesischen Video-App angetrieben worden. Die Papiere bauten ihre Gewinne an der NYSE nach der Meldung auf 5,6 Prozent auf 138,02 US-Dollar aus und wurden so zum Spitzenreiter im Dow Jones Industrial. Bei 139,35 US-Dollar erreichten sie einen neuen Rekord.

Die Microsoft-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel indes 2,62 Prozent auf 226.95 US-Dollar.

