Evonik baut Lipidproduktion für mRNA-basierte Impfstoffe aus

Dazu wird das Essener MDAX -Unternehmen nach eigenen Angaben an seinen deutschen Standorten Hanau und Dossenheim kurzfristig in die entsprechende Lipidproduktion investieren. In der zweiten Jahreshälfte sollen an den beiden Standorten kommerzielle Mengen produziert werden.

Lipide sind für die Herstellung mRNA-basierter Impfstoffe, zu denen auch der Covid-19-Impfstoff von BioNTech und dessen US-Partner Pfizer zählt, zwingend erforderlich. Daher könne die Herstellung des Impfstoffs nur mit einer entsprechenden Steigerung der Lipidproduktion weiter erhöht werden.

"Mit der Partnerschaft mit BioNTech bauen wir unsere führende Position als integrierter Entwicklungspartner in Zell- und Gentherapien konsequent weiter aus", sagte Thomas Riermeier, Leiter des Geschäftsgebiets Health Care bei Evonik.

Das umfasst die Vermarktung spezieller pharmazeutischer Hilfsstoffe, etwa Lipide, ebenso wie die Entwicklung von Formulierungen, also die Kombination von Hilfsstoffen und Wirkstoffen. Überdies stellt Evonik klinische Prüfmuster her und investiert in den Ausbau der eigenen Produktion kommerzieller Mengen bis hin zur Abfüllung.

