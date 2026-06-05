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Roche-Aktie im Blick: MIlliardenschwere Kooperationsvereinbarung für Blutkrebsmittel verkündet

08.06.26 08:11 Uhr
Roche-Aktie im Fokus: Milliardenkooperation im Kampf gegen Blutkrebs besiegelt | finanzen.net

Roche verkündet einen exklusiven und milliardenschweren Deal zur Entwicklung eines Blutkrebs-Medikaments.

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Roche hat mit dem US-Biotechunternehmen Nurix Therapeutics eine exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung des Blutkrebs-Medikamentes Bexobrutideg abgeschlossen. Der Deal hat einen Wert von bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar, wie der Schweizer Pharmakonzern erklärte.

Roche wird Nurix eine Vorauszahlung in Höhe von 700 Millionen Dollar leisten. Die weiteren Entwicklungskosten werden zu 40 Prozent von Nurix und zu 60 Prozent von Roche getragen.

Gewinne und Verluste aus der Vermarktung in den USA werden laut Unternehmen zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Das Medikament, das zur Behandlung verschiedener Blutkrebserkrankungen, wie der chronischen lymphatischen Leukämie eingesetzt werden soll, ist ein von Nurix entwickelter, experimenteller Tyrosinkinase-Degrader, der krankheitsverursachende Proteine eliminiert.

Die zugehörigen Phase-3-Studien sollen laut dem Pharmakonzern im Sommer beginnen.

DJG/DJN/rio/kla

Von Nina Kienle

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Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com

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12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

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