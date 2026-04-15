DAX24.108 +0,2%Est505.964 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +1,3%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.332 ±-0,0%Euro1,1793 -0,1%Öl95,86 +1,0%Gold4.820 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX höher -- Asiens Börsen fest: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- Daikin, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Top-Chancen in Japan: Morgan Stanley nennt fünf IT- und Softwareaktien mit Wachstumspotenzial Top-Chancen in Japan: Morgan Stanley nennt fünf IT- und Softwareaktien mit Wachstumspotenzial
Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt stützt leicht: DAX am Donnerstag etwas fester Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt stützt leicht: DAX am Donnerstag etwas fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Partnerschaft

Symrise-Aktie stabil: Investition in US-Tiernahrungsbiotech Bond Pet Foods angekündigt

16.04.26 09:19 Uhr
Symrise geht auf Angriff: Biotech-Deal soll Tierfutter revolutionieren - Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise baut sein Tiernahrungsangebot mit einer Investition in das US-Biotechunternehmen Bond Pet Foods aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
74,22 EUR -0,74 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen mit Sitz in Boulder, Colorado, stellt mithilfe von Präzisionsfermentation tieridentische Proteine für die Tierfutterindustrie her, wie Symrise mitteilte. Die Inhaltsstoffe werden in Futtermitteln, Leckerlis und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Zur Höhe der Investition machte der DAX-Konzern keine Angaben.

"Die Partnerschaft unterstützt Symrise dabei, biotechnologiebasierte Zutaten zu entwickeln, die das Wohl von Haustieren und der Umwelt adressieren und stärkt damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie die führende Nachhaltigkeitsrolle von Symrise Pet Food", teilte der Konzern mit.

Die Symrise-Aktie zeigt sich im XETRA-Hande bei 74,70 Euro kaum verändert.

DOW JONES

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Symrise BuyUBS AG
25.03.2026Symrise BuyUBS AG
18.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen