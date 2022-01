'Partygate': Tory-Rebell wechselt zu Labour-Opposition

LONDON (dpa-AFX) - Mitten in einer schweren Vertrauenskrise muss der britische Premierminister Boris Johnson einen weiteren schweren Schlag verkraften. Der konservative Abgeordnete Christian Wakeford wechselt zur oppositionellen Labour-Partei, wie Oppositionsführer Keir Starmer am Mittwoch mitteilte. "Sie und die Konservative Partei haben sich als unfähig erwiesen, die Führung und Regierung zu bieten, die dieses Land verdient", sagte Wakeford demnach. Johnsons Verhalten sei schändlich. Wakeford war einer von bisher sieben konservativen Abgeordneten, die dem Premier öffentlich das Misstrauen ausgesprochen hatten.

Der Abgeordnete für den Wahlkreis Bury South war erst durch Johnsons fulminanten Wahlsieg 2019 ins Parlament gewählt worden. Die Interessen seiner Wähler würden am besten von Labour vertreten, teilte Wakeford mit. Der Schritt gilt als Hinweis, dass die Tories ihre Felle davonschwimmen sehen. Labour-Chef Starmer hieß Wakeford willkommen. "Er hat die Interessen der Menschen in Bury South immer an erste Stelle gesetzt", sagte Starmer.

Johnson steht wegen der "Partygate"-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street seit Wochen erheblich unter Druck. Kommentatoren in London rechnen damit, dass mittlerweile zahlreiche Torys dem Premier ihr Misstrauen ausgedrückt haben. Für ein Misstrauensvotum in der Partei müssen sich 15 Prozent der nun noch 359 konservativen Abgeordneten gegen Johnson aussprechen./bvi/DP/eas