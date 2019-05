Parx Plastics gibt aktuelle Neuigkeiten zur Zulassung seiner Patente in den USA und China bekannt

Parx Plastics NV (Euronext: MLPRX) ("Parx” oder das "Unternehmen”) gibt aktuelle Neuigkeiten für seine Anleger zur Zulassung seiner Patente in den USA und China bekannt.

Der Patentierungsprozess der innovativen Technologie, die von Parx Plastics NV entwickelt wurde, um Plastik durch ein nicht migrierendes biokompatibles Element antimikrobiell zu machen, wurde durch ein lokales Patent in Italien in Verbindung mit einer PCT-Anmeldung eingeleitet. Das Patent Cooperation Treaty (PCT) ist ein im Jahr 1970 abgeschlossener internationaler Patentrechtsabkommen. Es bietet ein einheitliches Verfahren und Prioritätsdatum für die Einreichung von Patenten in jedem seiner 152 Vertragsstaaten. In der PCT-Phase hat Parx Plastics bereits Patente in unterschiedlichen Ländern, darunter in den Vereinigten Staaten und China, angemeldet.

Parx ist nun hocherfreut, dass diese Einreichungen vollständig abgeschlossen sind und die Zulassungsverfahren gewährt wurden. Der Erhalt der offiziellen Zulassungsunterlagen und Zertifikate schließt ein äußerst langes Zulassungsverfahren für diese Regionen ab. Die Sicherung der Technologie für diese Regionen ist von äußerst großem Wert für das Unternehmen.

Insbesondere bei dem Verfahren für die USA handelte es ich um einen langen Austausch an Informationen in beide Richtungen, wobei die Technologie ausführlich erläutert wurde und zusätzliche Untersuchungen und Tests verlangt wurden, um ein überzeugendes Argument für die Parx Anwendung zu liefern.

Die Vielzahl an Bemühungen führte schließlich zu einem erteilten Patent für die USA und China, neben den bereits gewährten Patentanwendungen, unter anderem in Kanada und Italien. Die Verfahren für weitere Anwendungen in anderen Ländern wurden noch nicht abgeschlossen. Sie betreffen insgesamt mehr als 40 Länder.

Partnerschaften von Vantage

Die strategischen Partnerschaften von Vantage mit erfahrenen Autoren, Verlagen, Forschungsanalysten und Technologieexperten ermöglichen es, ihr Portfolio an modernem eingehendem Know-how seit mehr als 40 Jahren im Rahmen des Marketing börsennotierter Unternehmen anzubieten. Die Ergänzung durch die Finananzmedienwelt versetzt Vantage nun in die Lage, eine große Reichweite in Bezug auf Einzelhandel und institutionelle Anleger zu bieten. Dies umfasst die Verbreitung von Pressemitteilungen für Zeichner von Risikokapital von Vantage, was auch Capital Managements (www.capital-managements.net), ein Investor-Relations-Syndikat, einschließt.

Parx Plastics NV

Parx Plastics fokussiert sich auf die Entwicklung, Fertigung und das Marketing biokompatibler Kunststoffe und antibakterieller Polymere. Die Technologie des Unternehmens schließt synthetische Chemikalien, Biozide, Schwermetalle oder Nanopartikel aus. Sie kann auf alle Arten von Plastik angewendet werden. Nach ihrer Anwendung sind die entstehenden Produkte vollständig biokompatibel und schadstofffrei und zusätzlich verhindert sie jegliches Diffundieren aus dem Material. Darüber hinaus entfernt sie rund 99 % aller Bakterien und Mikroorganismen, die sich auf der Oberfläche eines Produkts binnen 24 Stunden ansammeln können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005980/de/