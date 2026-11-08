Pashupati Cotspin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Pashupati Cotspin gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pashupati Cotspin 0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 1,78 Milliarden INR, gegenüber 2,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,75 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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