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Passagieraufkommen

Fraport-Aktie wenig bewegt: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen

15.05.26 09:25 Uhr
Fraport-Aktie unbeeindruckt: Streiks belasten Passagieraufkommen im April deutlich | finanzen.net

Die Streiks bei der Lufthansa haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im April erheblich geschmälert.

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Fraport AG
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Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, sank die Zahl der abgefertigten Fluggäste um 11 Prozent auf 4,8 Millionen. Von den insgesamt sechs Streiktagen durch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo im April waren rund 500.000 Fluggäste betroffen. Das Frachtvolumen sank ebenfalls streikbedingt um 0,6 Prozent auf 168.526 Tonnen.

Die internationalen Fraport-Flughäfen legten nur vereinzelt zu, was die Gesellschaft unter anderem damit begründete, dass im Vorjahr die Osterferien komplett in den April fielen.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 12,2 Millionen Passagieren und damit um 6,2 Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode.

Im XETRA-Handel am Freitag zeigt sich die Fraport-Aktie zunächst unbeeindruckt bei 67,80 Euro (+0,07%).

DJG/mgo/apo

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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