Passagierluftverkehr im 1. Halbjahr auf historischem Tiefstand

BERLIN (Dow Jones)--Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben den weltweiten Passagierluftverkehr in der ersten Jahreshälfte nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) "weiter am Boden gehalten". Nachdem die Nachfrage im ersten Halbjahr 2020 bereits um 58 Prozent eingebrochen sei, sei der weltweite Rückgang gegenüber 2019 im laufenden Jahr mit 67 Prozent noch größer. "Denn 2021 drückten Reisebeschränkungen und der coronabedingte Nachfrageeinbruch auf das komplette Halbjahr, während sich die Pandemie im vergangenen Jahr erst ab Mitte März spürbar auswirkte", betonte der Verband.

Durch die zahlreichen Reisebeschränkungen seien internationale Verkehre stärker betroffen gewesen als inländische. Da die europäischen Staaten strukturell stark durch internationalen Verkehr gekennzeichnet seien, sei der Verkehrsrückgang hierzulande auch überproportional: Bei den europäischen Fluggesellschaften sank die Nachfrage im Passagierverkehr im ersten Halbjahr laut BDL gegenüber 2019 um 78 Prozent, bei den deutschen Fluggesellschaften um 85 Prozent und an den deutschen Flughäfen um 86 Prozent.

"So wenig Passagiere an den deutschen Flughäfen hatten wir zuletzt im Jahr 1971", konstatierte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. "Diese Entwicklung hat den wirtschaftlichen Druck auf unsere Unternehmen und ihre Investitionskraft noch einmal drastisch verschärft: Die Umsätze sind um 63 Prozent eingebrochen. Die Zahl der Beschäftigten liegt mittlerweile 10 Prozent unter dem Niveau von 2019." Positiv sei, dass die Nachfrage seit dem Sommer deutlich anziehe. Im Zeitraum Juni bis September seien in Deutschland insgesamt wieder 48 Prozent des Flugangebots von 2019 im Markt, im innerdeutschen Verkehr 28 Prozent und im internationalen Verkehr ab Deutschland 52 Prozent.

"Reisebeschränkungen müssen nun schrittweise auch im interkontinentalen Reiseverkehr abgebaut werden", forderte von Randow. Gerade der transatlantische Verkehr sei sowohl für die Industrieunternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks als auch für die internationale Tourismuswirtschaft enorm wichtig. Es gehe jetzt darum, die Reisebeschränkungen stärker am tatsächlichen Gesundheitsrisiko zu orientieren. Ein BDL-Szenario auf Basis von historischen Wachstumsraten geht laut dem Verband davon aus, dass sich der Passagierluftverkehr weiter erholen wird. Setze sich die aktuelle Entwicklung fort, würden im Gesamtjahr 2021 rund 33 Prozent der Verkehrsleistung von 2019 erreicht werden. Bei weiteren Fortschritten der Impfkampagne und einer weiteren Aufhebung von Reisebeschränkungen sowie bei einer robusten Entwicklung der deutschen Wirtschaft könnte 2022 die Verkehrsleistung 80 Prozent von 2019 erreichen. Das Niveau von 2019 würde hingegen erst auf Höhe von 2025 erreicht.

