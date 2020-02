Passagierrekord an deutschen Flughäfen - Aber Wachstum schwächt sich ab

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Coronavirus: Epidemie kippt Apples Umsatzprognose -- HeidelbergCement optimistisch -- Deutsche Börse, HSBC, BHP, Tesla im Fokus

PSA-Tochter Opel kehrt nach Japan zurück. JOST Werke leidet unter schwindender Nachfrage in Europa. Sartorius bestätigt Prognosen. Amazon-Chef Jeff Bezos will zehn Milliarden Dollar für Kampf gegen Klimawandel spenden. Paris kämpft für Fusion von Alstom und Bombardiers Zugsparte. Intesa Sanpaolo will kleinere UBI Banca übernehmen.