Patel Retail vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Patel Retail hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,59 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,99 Milliarden INR gegenüber 2,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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