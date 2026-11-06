Patel Retail vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 2,99 Milliarden INR gegenüber 2,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,59 INR je Aktie erzielt worden.

Patel Retail hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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