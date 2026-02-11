DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -0,6%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.869 +0,8%Euro1,1878 ±0,0%Öl69,60 ±-0,0%Gold5.069 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Batteriezellenproduktion: Tesla schafft entscheidenden Durchbruch - Treiber für die Aktie? Batteriezellenproduktion: Tesla schafft entscheidenden Durchbruch - Treiber für die Aktie?
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück? Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Patent eingereicht

Batteriezellenproduktion: Tesla schafft entscheidenden Durchbruch - Treiber für die Aktie?

12.02.26 03:40 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla mit Schub? Tesla knackt das Batterie-Code-Rätsel | finanzen.net

In der Welt der Elektromobilität gilt das Trockenelektroden-Verfahren als der "Heilige Gral" der Batteriefertigung. Tesla ist hier offenbar ein entscheidender Schritt gelungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
358,35 EUR 1,85 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla produziert nun 4680-Zellen mit voll trocken hergestellten Elektroden
• Technologische Hürde, besonders im Kathodenprozess, scheint überwunden
• Bedeutung für Kosten, Produktion und Wettbewerbsposition wird als hoch eingestuft

Wer­bung

Im aktuellen Geschäftsbericht schreibt der Konzern: "Wir produzieren nun Trockenelektroden für 4680-Zellen, wobei Anode und Kathode in Austin hergestellt werden. Die Produktion von heimischem Kathodenmaterial in Texas und von LFP-Anlagen in Nevada soll 2026 starten." Mit dieser hat der Elektroautobauer einen Durchbruch in einem überaus wichtigen Geschäftsfeld bekannt gegeben. Zuvor hatte Tesla das Patent US 2025/0364562 veröffentlicht - es beschreibt die technische Grundlage dieses Fortschritts.

Patent US 2025/0364562 - So revolutionär ist es wirklich

Der als Tesla-nah geltende Analyst Ming erklärte auf X, das Patent ermögliche erstmals die vollständige Umstellung der 4680-Zellen auf ein reines Trockenelektroden-Verfahren. Bislang nutzte Tesla ein sogenanntes Hybridmodell.

Zwar produziert Tesla die 4680-Zellen bereits in Serie, etwa für den Cybertruck. Diese "Gen-1"-Zellen verwenden jedoch nur bei der Anode ein trockenes Verfahren. Die Kathode wird weiterhin nass beschichtet. Genau dieser Schritt galt als besonders problematisch, da das Kathodenmaterial im trockenen Zustand leicht bröckelt und schwer zu verarbeiten ist. Deshalb waren weiterhin energieintensive Trocknungsöfen und Lösungsmittel nötig.

Wer­bung

Das neue Patent beschreibt, in welcher Reihenfolge Pulver und Bindemittel verarbeitet werden müssen, damit ein stabiler Elektrodenfilm entsteht - ohne Qualitätsverluste. Damit wird erstmals ein vollständig trockener Produktionsprozess möglich.

Wer­bung

Für Anleger ist wichtig: Tesla schützt durch das Patente nicht nur seine Lösungsidee, sondern den aus ihrer Sicht effizientesten Weg, Batterien mit diesem Verfahren im großen Stil zu bauen und hat somit einen konkreten, praktikablen Produktionsweg für die industrielle Fertigung gefunden.

Musk bestätigt Durchbruch

Dass dieser Erfolg nicht ohne Schweiß und Tränen zustande kam, verdeutlichte CEO Elon Musk persönlich auf seiner Plattform X. In einer direkten Reaktion auf die Patententhüllungen schrieb Musk wörtlich: "Die großtechnische Umsetzung des Trockenelektrodenverfahrens, ein bedeutender Durchbruch in der Lithiumbatterie-Produktionstechnologie, war immens schwierig. Herzlichen Glückwunsch an die Teams von Tesla (Engineering, Produktion und Lieferkette) sowie an unsere strategischen Partnerlieferanten für diese hervorragende Leistung!"

Auch Tesla selbst betonte die Vorteile: geringere Kosten, weniger Energieverbrauch, geringere Fabrikkomplexität und deutlich bessere Skalierbarkeit. "Die Herstellung von Trockenelektroden senkt Kosten, Energieverbrauch und Fabrikkomplexität und erhöht gleichzeitig die Skalierbarkeit erheblich."

:

Im Q4-Update stellte das Unternehmen zudem klar, dass es sich nicht um ein Laborprojekt handelt, sondern um die erfolgreiche Überführung in die Massenproduktion.

Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen und die Tesla-Aktie?

Für Investoren könnte dieser Durchbruch in der Batteriezellenproduktion von zentraler Bedeutung werden, denn der Effekt auf die Wirtschaftlichkeit ist potenziell erheblich. Das Verfahren spart Energie, macht große Trocknungsöfen überflüssig und senkt damit Investitions- und Betriebskosten neuer Batteriefabriken deutlich.

Für Anleger ist dieser Fortschritt daher deutlich mehr als eine technische Fußnote, denn Batteriekosten machen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten eines Elektrofahrzeugs aus. Wenn Tesla mit dem vollständigen Dry-Electrode-Verfahren die Produktionseffizienz deutlich steigern und Kapital- und Betriebskosten senken kann, verbessert das nicht nur die Marge bei eigenen Fahrzeugen - es stärkt auch die Wettbewerbsposition gegenüber anderen Herstellern.

Zudem könnte Tesla mit niedrigeren Zellkosten auch auf Preisdruck im Massenmarkt reagieren. Insbesondere bei Fahrzeugen wie dem Model Y oder künftig auch einem erwarteten günstigeren Modell, das sich an ein noch breiteres Käufersegment richtet, wären Kostenvorteile bei der Batterie ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Ob sich dieser technologische Fortschritt direkt im Aktienkurs niederschlägt, ist offen. Die Tesla-Aktie war zuletzt stark schwankungsanfällig. Auf Jahressicht liegt das Plus bei rund 8,5 Prozent, bei Kursen zwischen etwa 214 und knapp 499 US-Dollar.

Der Durchbruch ist operativ relevant. Für die Aktie dürfte er vor allem mittel- bis langfristig Bedeutung haben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Smith Collection/Gado/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen