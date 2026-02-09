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Patentverletzung?

DSM-Firmenich-Aktie gibt ab: Patentklage gegen chinesische Unternehmen eingereicht

DSM-Firmenich-Aktie gibt ab: Patentklage gegen chinesische Unternehmen eingereicht

DSM-Firmenich hat in China eine Patentverletzungsklage gegen mehrere chinesische Unternehmen und eine Forschungseinrichtung eingereicht.

Werte in diesem Artikel
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DSM-Firmenich AG
89.28 EUR 0.48 EUR 0.54 %
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Im Zentrum steht die unerlaubte Nutzung eines Patents zur Herstellung von Sclareol, einem Ausgangsstoff für die Produktion von Amber-Duftstoffen. Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten.

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An der SIX zeigt sich die DSM-Firmenich-Aktie zeitweise 0,59 Prozent leichter bei 83,60 Franken.

/ra/cg/AWP/jha

KAISERAUGST (dpa-AFX)

Bildquellen: dsm-firmenich, dsm-firmenich

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09.02.26 DSM-Firmenich Buy Jefferies & Company Inc.

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