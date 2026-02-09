DSM-Firmenich-Aktie: Patentklage gegen chinesische Unternehmen eingereicht

Patentverletzung?

21.08.26 07:31 Uhr

DSM-Firmenich hat in China eine Patentverletzungsklage gegen mehrere chinesische Unternehmen und eine Forschungseinrichtung eingereicht.

Im Zentrum steht die unerlaubte Nutzung eines Patents zur Herstellung von Sclareol, einem Ausgangsstoff für die Produktion von Amber-Duftstoffen. Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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