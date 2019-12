Pathfinder kündigt Dividende an

Der amerikanische Finanzkonzern Pathfinder Bancorp Inc. (ISIN: US70319R1095, NASDAQ: PBHC) zahlt am 7. Februar 2020 eine Quartalsdividende von 0,06 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Record date ist der 17. Januar 2020. Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 0,24 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 13,76 US-Dollar (Stand: 23. Dezember 2019) bei 1,74 Prozent.

Pathfinder Bancorp ist die Holdinggesellschaft der Pathfinder Bank, die im Jahr 1859 gegründet worden ist. Der Firmensitz befindet sich in Oswego im US-Bundesstaat New York. Das Bankinstitut betreut seine Kunden in zehn Filialen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,0 Mio. US-Dollar (Vorquartal: 0,99 Mio. US-Dollar), wie am 1. November berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ gehandelt wird, mit 12,13 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 65,2 Mio. US-Dollar (Stand: 23. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de