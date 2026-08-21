DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.471 +0,2%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,10 -0,6%Nas 26.165 +0,1%Bitcoin 67.286 +0,1%Euro 1,1652 -0,2%Öl 87,6 -1,2%Gold 4.600 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Pathway HER2

Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz zweier Krebstests

Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz zweier Krebstests

Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Zulassung für den erweiterten Einsatz von zwei Krebstests erhalten.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA erlaubt die Tests Pathway HER2 und Ventana HER2 Dual ISH künftig auch zur Untersuchung bestimmter fortgeschrittener Krebsarten des oberen Verdauungstrakts, wie das schweizerische Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Werbung

Laut Roche gab es bislang keinen von der FDA zugelassenen Test zur Bestimmung des HER2-Status bei Speiseröhrenkrebs. Die beiden Tests werden bereits bei anderen Krebsarten eingesetzt.

Mit den Tests lässt sich demnach feststellen, ob Tumoren das Protein HER2 in erhöhter Menge aufweisen beziehungsweise zusätzliche Kopien des entsprechenden Gens besitzen. Dies betrifft bestimmte Formen von Magen-, Speiseröhren- und Krebs am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Das Ergebnis kann darüber entscheiden, ob Patienten für eine gezielt gegen HER2 gerichtete Therapie infrage kommen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Konkret können Ärzte damit Patienten identifizieren, die mit Ziihera von Jazz Pharmaceuticals behandelt werden könnten. In den USA sind mittlerweile zwei Therapieschemata mit Ziihera für die Erstbehandlung von Erwachsenen mit nicht operierbarem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom zugelassen./to/AWP/he

BASEL (dpa-AFX)

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
30.06.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.