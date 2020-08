Patientenschützer fordern Corona-Pflichttests in der Pflege

GO

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- Dow letztlich schwächer -- Google attackiert geplantes australisches Mediengesetz -- Sanofi mit Milliardenübernahme -- TUI, CureVac, Dr. Hönle, BVB im Fokus

LANXESS-Chef: Starke finanzielle Situation lässt auch größere Zukäufe zu. Swiss: Staatshilfe für Lufthansa-Tochter bewilligt. American Express-Aktie verliert nach Kabbage-Übernahme. easyJet schließt drei Basen in Großbritannien. Facebook schließt sich Kritik an Apples App-Store-Regeln an. US-Regierung verschärft Vorgehen gegen Huawei. Diageo kauft Aviation Gin und Davos Brands für 610 Mio Dollar. ATOSS Software-Aktien steigen auf Rekordhoch.