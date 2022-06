Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Patrick Streit wird ab dem 1. April 2023 neuer Direktor des Departements Vermögensversicherungen der Gruppe Vaudoise Versicherungen



30.06.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lausanne, 30. Juni 2022 Der Verwaltungsrat hat Patrick Streit zum zukünftigen Direktor des Departements Vermögensversicherungen der Gruppe Vaudoise Versicherungen ernannt. Er folgt damit auf Christian Lagger, der am 31. März 2023 nach 18 Jahren bei der Vaudoise-Gruppe in Pension gehen wird. Patrick Streit ist derzeit für eine grosse Versicherungsgesellschaft tätig. Er wird am 1. November 2022 zur Vaudoise stossen und per 1. Januar 2023 offiziell in den Direktionsausschuss eintreten. Patrick Streit ist 47 Jahre alt und bringt eine rund 30-jährige Erfahrung im Versicherungsbereich mit. Er verfügt über einen eidg. Fachausweis als Finanzplaner, einen CAS in Marketing sowie einen CAS in Change Management. Er hatte verschiedene Funktionen bei einer grossen Versicherungsgesellschaft inne, insbesondere im Bereich Vermögensversicherungen. «Patrick Streit wird die Vaudoise mit seinem hervorragenden Fachwissen bereichern. Er versteht die Herausforderungen, die sich einer Versicherungsgesellschaft derzeit stellen und wird dadurch zur Entwicklung der Strategie der Vaudoise-Gruppe beitragen», so Jean-Daniel Laffely, CEO der Gruppe Vaudoise Versicherungen. Patrick Streit wird die Nachfolge von Christian Lagger antreten, der nach einer über 40-jährigen Karriere als Experte im Vermögensgeschäft insbesondere bei den La Suisse Versicherungen, bevor er 2005 zur Vaudoise stiess am 31. März 2023 in Pension geht. Christian Lagger engagiert sich ebenfalls stark im Bereich der Berufsbildung und beim Schweizerischen Versicherungsverband. Er wird die kommenden Monate nutzen, um das Departement Vermögensversicherungen unter bestmöglichen Bedingungen an seinen Nachfolger zu übergeben. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die VAUDOISE VERSICHERUNGEN gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung