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Patrizia optimistischer für Gewinn 2026 - Vorsichtiger für verwaltetes Vermögen

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PATRIZIA SE
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AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) blickt optimistischer auf die Gewinnentwicklung 2026. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun 23,2 bis 28,2 Prozent erreichen und der operative Gewinn damit 65 bis 75 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Bisher standen 22 bis 26,5 Prozent Marge sowie 60 bis 75 Millionen Euro operativer Gewinn im Plan. Der Aktienkurs zog auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund drei Prozent an.

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"Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen", erklärte Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann laut Mitteilung. Der Vorstand rechnet nun für 2026 mit einem verwalteten Vermögen von 53 bis 57 Milliarden Euro, statt mit 55 bis 60 Milliarden.

In den ersten neun Monaten kletterte das operative Ergebnis (Ebitda) getrieben durch anhaltende Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren um mehr als ein Drittel auf 61,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um gut 8 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent.

Der Periodenüberschuss konnte sich mit 20,5 Millionen Euro nahezu verdreifachen, was die starke Verbesserung der Profitabilität widerspiegele. Das verwaltete Vermögen ging Ende per September von 56,2 Milliarden Euro Ende 2025 auf 55 Milliarden Euro zurück. Grund seien im Wesentlichen Veräußerungen./jha/mis

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Datum Rating Analyst
21.09.26 PATRIZIA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 PATRIZIA SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 PATRIZIA SE Kaufen DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 PATRIZIA SE Buy Warburg Research

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