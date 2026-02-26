Patrizia verdient mehr als erwartet - Aktie nachbörslich im Plus

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienvermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) hat im vergangenen Jahr mehr verdient als von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um gut 35 Prozent auf 63 Millionen Euro an, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Augsburg mitteilte. Das habe am Blick auf die Kosten und einer besseren Entwicklung der Investments gelegen. Im neuen Jahr peilt der Vorstand bei dieser Kennzahl 60 bis 75 Millionen Euro an. Die Schätzungen von Analysten für 2025 übertraf Patrizia deutlich, im neuen Jahr rechneten Fachleute bisher mit einem Ergebnis in der unteren Hälfte der Spanne.

Der Gewinn erhöhte sich von 2,4 auf 16,4 Millionen Euro. Die Dividende soll um einen Cent auf 36 Cent je Aktie steigen. Der Kurs der Aktie legte nachbörslich um zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Das verwaltete Vermögen blieb mit 56,2 Milliarden Euro Ende 2025 nahezu stabil zum Vorjahreswert. Hier geht das Unternehmen nun von einer Spanne von 55 bis 60 Milliarden Euro für Ende 2026 aus. Die Gebühreneinnahmen gingen hingegen vergangenes Jahr um zwei Prozent auf 258,8 Millionen Euro zurück. Den Aufwand konnte Patrizia allerdings noch deutlicher senken./men/jha/