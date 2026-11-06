Pattern Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Pattern Group A hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 885,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pattern Group A einen Umsatz von 639,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pattern Group A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pattern Group A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Pattern Group A Aktie News
Pattern Group A Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pattern Group A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.