Paukenschlag

Der US-Medienriese Fox Corporation übernimmt die Streaming-Plattform Roku in einer milliardenschweren Transaktion aus Barmitteln und Aktien.

• Fox Corporation übernimmt Roku im Rahmen einer Transaktion im Gesamtwert von rund 22 Milliarden US-Dollar Unternehmenswert

• Transaktion kombiniert die Live-Inhalte von Fox mit einer installierten Basis von über 100 Millionen Streaming-Haushalten

• Kombiniertes Unternehmen wird nach Zuschlag der Marktanteile zum drittgrößten Akteur im US-amerikanischen Fernsehmarkt aufsteigen

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Strategische Allianz von Live-Inhalten und CTV-Infrastruktur

Die Medienlandschaft steht vor einer tiefgreifenden Konsolidierung an der Schnittstelle zwischen klassischem Rundfunk und digitaler Distribution. Wie die Fox Corporation und Roku, Inc. offiziell bekannt gaben, wurde eine endgültige Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Fox bietet den Aktionären von Roku 160,00 US-Dollar je Anteilsschein, was einer Bewertung des Streaming-Spezialisten von rund 22 Milliarden US-Dollar beim Enterprise Value entspricht. Die Akquisition zielt darauf ab, das hauseigene Portfolio aus Live-Sport, Nachrichten und Unterhaltung mit der technologischen Reichweite der Connected-TV-Plattform (CTV) von Roku zusammenzuführen. Nach Abschluss der Fusion soll die Roku-Plattform weiterhin als partneroffenes Ökosystem betrieben werden.

Das Geschäftsmodell von Roku verzeichnete zuletzt eine erhebliche fundamentale Dynamik. Im ersten Quartal des laufenden Jahres generierte die Gesellschaft einen Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 22 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Getrieben wurde dieses Wachstum primär durch das Plattform-Segment, welches Werbeerlöse sowie Abonnements bündelt und um 28 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zulegte. Demgegenüber sank der Umsatz im Device-Bereich um 16 Prozent auf 118 Millionen US-Dollar, da Roku seine Hardware strategisch nahe an den Selbstkosten vertreibt, um die Nutzerbasis auszuweiten. Neben dem klassischen Ad-supported-Dienst "The Roku Channel", der Ende des vergangenen Jahres drei Prozent des gesamten US-Fernsehkonsums auf sich vereinte, betreibt das Unternehmen zudem den kostenpflichtigen Abo-Dienst "Howdy", der laut Branchendaten von Antenna bereits über eine Million Abonnenten zählt.

Strukturierte Finanzierung und finanzielle Kennzahlen der Transaktion

Die finanzielle Ausgestaltung der Übernahme sieht eine Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten vor. Konkret erhalten Roku-Aktionäre für jede ausstehende Aktie der Klassen A und B einen Barbetrag von 96,00 US-Dollar sowie 0,9693 Anteile der Fox Class A-Stammaktie. Die Aktienkomponente spiegelt einen Wert von 64,00 US-Dollar je Roku-Papier wider, basierend auf dem volumengewichteten Zehn-Tages-Durchschnittskurs der Fox-A-Aktie von 66,03 US-Dollar bis zum Stichtag des 10. Juni. Nach dem Vollzug der Transaktion werden die bestehenden Fox-Aktionäre etwa 73 Prozent und die vormaligen Roku-Aktionäre rund 27 Prozent am fusionierten Gesamtkonzern halten. Die Verwaltungsräte beider Parteien haben dem Vorhaben bereits einstimmig zugestimmt.

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Zur Absicherung der Bar-Tranche hat sich Fox eine fest zugesagte Brückenfinanzierung in Höhe von 12,0 Milliarden US-Dollar von Morgan Stanley Senior Funding, Inc. gesichert. Das Management geht davon aus, dass der Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad zum Closing bei etwa dem 2,8-Fachen des EBITDA liegen wird, wobei die erwarteten Run-Rate-Kostensynergien von jährlich rund 400 Millionen US-Dollar bereits zu 50 Prozent angerechnet sind. Der Medienkonzern betonte, dass das bestehende Kapitalrückführungsprogramm in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ununterbrochen fortgeführt werden soll, während das aktuelle Investment-Grade-Rating gewahrt bleibt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Freigaben sowie der Zustimmung der Aktionäre und wird für das erste Halbjahr des Kalenderjahres 2027 erwartet.

Lachlan K. Murdoch, Executive Chair und Chief Executive Officer der Fox Corporation, kommentierte den Deal in der veröffentlichten Pressemitteilung wie folgt: "Dies ist ein definierender Moment für FOX und eine natürliche Erweiterung der bewussten und fokussierten Strategie, die wir seit fast einem Jahrzehnt verfolgen. Diese Kombination wird den Spielraum unseres Unternehmens in wachstumsstarke Vertikalen transformieren und eine sprunghafte Veränderung unseres gesamten Wachstumsprofils bewirken." Auf Seiten des Übernahmeziels äußerte sich Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku, der nach dem Zusammenschluss in das Board of Directors von Fox aufrücken wird, in einer Mitteilung: "Die Kombination mit FOX ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Vision zu beschleunigen, schneller zu skalieren und aggressiver für Zuschauer, Partner und Werbetreibende zu innovieren. Deshalb hat unser Board of Directors nach Abschluss seines strategischen Überprüfungsprozesses einstimmig festgestellt, dass diese Transaktion den Roku-Aktionären eine erhebliche Prämie bietet."

Marktreaktion: Gemischtes Bild an der NASDAQ

Die Notierungen der beteiligten Unternehmen zeigten im Zuge der Übernahmenachricht eine deutliche Divergenz. Bereits am vergangenen Freitag verzeichnete die Aktie von Roku an der NASDAQ einen kräftigen Kurssprung von über 20 Prozent und ging bei 143,66 US-Dollar aus dem Handel, nachdem Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise über konkrete Übernahmegespräche berichtet hatte. Im heutigen Handel fällt das Papier zeitweise jedoch um 1,13 Prozent auf 142,04 US-Dollar. Auch die B-Anteilsscheine der Fox Corporation reagieren negativ auf die angekündigte Milliardeninvestition und den damit verbundenen Verschuldungsaufbau. Die Fox-Aktie bricht an der NASDAQ zeitweise um 15,56 Prozent auf 49,75 US-Dollar ein , da Marktteilnehmer die kurzfristige finanzielle Belastung sowie die Integrationsrisiken des kapitalintensiven Streaming-Geschäfts einpreisen.

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160 Dollar je Aktie: Roku-Aktionären winken satte Prämien bei Fox-Übernahme

Aus Sicht von Investoren stellt die Übernahme von Roku durch Fox eine strategisch nachvollziehbare, wenngleich finanziell ambitionierte Konsolidierung im Sektor für digitale Medien dar. Für die Aktionäre von Roku dürfte sich durch das verbindliche Angebot ein verlässlicher Ausstiegshorizont mit einer deutlichen Prämie auf das historische Bewertungsniveau bieten. Marktteilnehmer könnten die Transaktion als Bestätigung dafür werten, dass reine Streaming-Plattformen ohne Anbindung an große Content-Produzenten langfristig unter Skalierungsdruck geraten. Bei Fox wiederum dürfte die kurzfristige Kursreaktion von der Sorge über die bilanzielle Belastung geprägt sein, wohingegen sich langfristig erhebliche Erlöspotenziale im CTV-Werbemarkt eröffnen könnten. Anleger sollten den weiteren regulatorischen Genehmigungsprozess genau beobachten, da Verzögerungen oder kartellrechtliche Auflagen im Bereich der US-Medienkonzentration das geplante Closing im Jahr 2027 beeinflussen könnten.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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