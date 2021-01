Paul-Ehrlich-Institut: EMA wird höherer Entnahme von Impfdosen zustimmen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Paul-Ehrlich-Institut erwartet spätestens für den morgigen Dienstag eine Zustimmung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Entnahme von sechs anstatt der aktuell erlaubten fünf Impfdosen aus einem Fläschchen der gemeinsamen Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer. Damit würden 20 Prozent mehr an Impfdosen zur Verfügung stehen, sagte Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, am Montag dem Fernsehsender Welt.

Das Bundesgesundheitsministerium habe in Zusammenarbeit mit seinem Institut darauf hingewiesen, dass bei Verwendung bestimmter Spritzen und Kanülen die Entnahme von sechs Impfdosen möglich sei.

Man habe auf Biontech und Pfizer hingewirkt, dass eine Änderung der Zulassung in dieser Hinsicht bei der EMA beantragt werde.

"Das ist erfolgt. Ich rechne eigentlich heute oder morgen damit, dass eine entsprechende Entscheidung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittelagentur, in dem wir als das Paul Ehrlich Institut vertreten sind, erfolgen wird", so Cichutek. Damit sei "eine etwa 20 prozentige Erhöhung der Impfdosen", die zur Verfügung stünden, zu schaffen.

In den vergangenen Tagen hat es deutliche Kritik an dem schleppenden Start der Impfkampagne in Deutschland gegeben. Bislang wurden rund 1,34 Millionen Impfdosen ausgeliefert. Ende der Woche werden weitere 760.000 Dosen erwartet. Bis Ende Januar sollen laut Bundesgesundheitsministerium 4 Millionen und rund 11 Millionen bis Ende des ersten Quartals hinzukommen.

