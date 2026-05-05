Paul Hartmann: Hält die Unterstützung?

Die Aktie von Paul Hartmann hat den Rückwärtsgang eingelegt. Technisch bleibt die Lage angespannt, aber nicht hoffnungslos.

Seit Mai 2025 befindet sich die Aktie von Paul Hartmann in einem Abwärtstrend und hat seit dem Hoch 2025 bei fast 259 Euro mehr als 20 Prozent an Kurswert eingebüßt. Fundamental sieht es dabei so schlecht gar nicht aus. Im Geschäftsjahr 2025 legte der Umsatz um knapp 2 Prozent auf rund 2,45 Mrd. Euro und das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg überproportional um rund 6 Prozent auf 277 Mio. Euro.

Fundamental solide…

2026 soll der Umsatz moderat wachsen und das bereinigte EBITDA zwischen 270 und 310 Mio. Euro liegen. Selbst, wenn das Unternehmen nur Erträge auf Vorjahresniveau erwirtschaftet, würde dies bei Kursen von 204 Euro einem 2026er-KGV von nicht ganz 12 entsprechen. Da das Unternehmen aber Kosten für die Markteinführung neuer Produkte ins Jahr 2025 vorgezogen hat, stehen die Chancen für die Aktionäre des Herstellers von Medizin- und Pflegeprodukten ganz gut, dass es zumindest einen kleinen Aufschlag beim Gewinn/Aktie gibt.

…technisch angeschlagen

Die Charttechnik spricht hingegen eine andere Sprache. Der Kurs bröckelte zuletzt immer stärker ab. Wenngleich zu beachten ist, dass das Papier heute ex Dividende gehandelt wird – die Ausschüttung lag bei 8 Euro je Aktie – liegt nun die Hoffnung auf der Unterstützungszone im Dreijahreschart zwischen 194 und 200 Euro. Gelingt es der Aktie, den Rückgang hier zu stoppen und zumindest eine Seitwärtsbewegung einzuschlagen, dürfte dies sukzessive dazu führen, dass der noch intakte Abwärtstrend schließlich gebrochen wird.

Fazit

In Kürze dürften bei Hartmann die Q1-Zahlen veröffentlicht werden. Fallen diese überzeugend aus, könnte das den Abwärtstrend stoppen und die Seitwärtsbewegung einleiten. Bis dies zum Trendbruch führt, werden aber noch einige Wochen ins Land ziehen. Enttäuscht Hartmann hingegen mit den Zahlen, könnte das Mehrjahrestief aus dem November 2023 bei knapp 180 Euro wieder ein Thema werden. Im wahrscheinlichsten Fall ist aber mit einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung zwischen 194 und 200 Euro zu rechnen.

Deutlich ehrgeiziger sind die Wachstumspläne der JDC Group, die bereits 2025 stark gewachsen ist. Doch noch hat die Aktie darauf nicht richtig reagiert. Ob die Q1-Zahlen, die am 11. Mai gemeldet werden, hier den entscheidenden charttechnischen Impuls liefern? zum Artikel

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Erstellung am 05.05.26 um 15:08 Uhr.

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