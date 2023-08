Paus: Elterngeld ist beliebteste familienpolitische Leistung

BERLIN (dpa-AFX) - Familienministerin Lisa Paus kann den Aufschrei in der Debatte um eine Streichung des Elterngelds für Bürger mit hohen Einkommen nachvollziehen. "Das ist die beliebteste familienpolitische Leistung, die wir in Deutschland haben", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Als die Entscheidung anstand, dass ich vom Elterngeld kürzen muss, da war mir schon klar, was das bedeutet. Von daher hat mich der Aufschrei nicht verwundert, weil er sehr nachvollziehbar ist." Selbstverständlich würde sie keine Kürzungen und eine Dynamisierung des Elterngeldes, also eine Verbesserung der Leistungen, bevorzugen. Das sei eben ein plastisches Beispiel dafür, dass alle dafür sind, dass gespart werden müsse. "Aber wenn es eben dann konkret wird, stellt es sich nochmal anders dar", sagte Paus.

Elterngeld erhalten bisher Paare, deren gemeinsam zu versteuerndes Einkommen unter 300 000 Euro liegt. Wegen der Sparauflagen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für den Bundeshaushalt 2024 will Familienministerin Paus die Grenze auf 150 000 Euro senken.

Die Debatte um die Streichung hält Paus für richtig. "Es wird gerungen, wie eine gerechte und auch geschlechtergerechte Kürzungspolitik aussehen kann", sagte die Ministerin. Sie finde dies keine so schlechte Debatte, denn "sie wird tatsächlich mit Argumenten geführt"./svv/DP/zb