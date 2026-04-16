Pause eingelegt

Nach kräftigen Kursgewinnen geht es für Aktien aus dem Quantencomputing-Sektor weiter aufwärts. Anleger haben wohl weiter hohe Erwartungen.

• Quantenaktien nach Rally im Plus

• KI-Hype treibt Erwartungen im Quantum-Sektor

• Überhitzung?



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Die Hochtechnologie-Werte aus dem Bereich des Quantencomputings haben eine turbulente Handelswoche hinter sich. Nachdem die Aktien von Branchenvertretern wie D-Wave Quantum, Rigetti Computing, IonQ und Quantum Computing in den vergangenen Tagen teils zweistellige Kursgewinne verbuchen konnten, geht es am Freitag weiter aufwärts.

Vorbörslich gaben die Papiere im US-Handel nach, was Marktbeobachter als klassische Reaktion auf die vorangegangene Überhitzung deuten. Damit scheint der jüngsten "Quanten-Rally" vorerst die Puste auszugehen, während Anleger Gewinne sichern und die Nachhaltigkeit der aktuellen Bewertung prüfen.

D-Wave-Aktien steigen am Freitag im offiziellen NASDAQ-Handel aber zeitweise 1,67 Prozent auf 21,91 US-Dollar, für Rigetti Computing geht es 0,67 Prozent auf 19,62 US-Dollar nach oben, während IonQ an der NYSE zeitweise 1,07 Prozent auf 45,16 US-Dollar gewinnen und Quantum Computing 0,21 Prozent auf 9,46 US-Dollar zulegen.

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NVIDIA als Katalysator der Quantenfantasie

Der jüngste Höhenflug der Quantenaktien wurde maßgeblich durch die anhaltende Euphorie im Bereich der Künstlichen Intelligenz befeuert - insbesondere der Halbleitergigant NVIDIA hat die Quantenfantasie weiter angetrieben. Die enge Verzahnung von KI-Beschleunigern und Quantenalgorithmen lässt Investoren darauf hoffen, dass die nächste Rechenrevolution unmittelbar bevorsteht. NVIDIA fungiert hierbei als emotionaler und technologischer Brückenkopf, da das Unternehmen verstärkt in hybride Cloud-Lösungen investiert, die klassische Supercomputer mit Quantenprozessoren koppeln.

Technische Korrektur oder Ende des Hypes?

Die nun erfolgten Kursrücksetzer werden am Markt vor allem als technische Korrektur gewertet. Da viele dieser Titel in den letzten Tagen parabolische Kursverläufe zeigten, war ein Rücksetzer aus Sicht von Chartanalysten überfällig. Dennoch bleibt die Volatilität in diesem Sektor extrem hoch. Während NVIDIA durch seine Marktdominanz eine gewisse Stabilität ausstrahlt, sind kleinere Player wie D-Wave Quantum weitaus anfälliger für spekulative Schwankungen. Die Anleger stehen nun vor der Frage, ob die Fundamentaldaten der Quanten-Pioniere mit der durch KI ausgelösten Erwartungshaltung Schritt halten können. Der Fokus verschiebt sich nun weg von der reinen Vision hin zu greifbaren Partnerschaften und Fortschritten bei der Fehlerkorrektur in der Quantenhardware.

Ausblick: Fokus auf die kommenden Quartalsberichte

Nachdem die erste Welle der Begeisterung nun abgeklungen ist, warten Marktteilnehmer gespannt auf die kommenden Quartalszahlen der führenden Quantenunternehmen. Diese müssen beweisen, dass die "NVIDIA-getriebene Fantasie" auch in reale Umsätze und strategische Fortschritte gemünzt werden kann. Sollten die Unternehmen die hohen Erwartungen nicht erfüllen können, droht der Branche am Markt eine längere Konsolidierungsphase.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net