Paushak: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Werte in diesem Artikel
Paushak lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,48 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,49 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 893,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 587,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Paushak
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Paushak
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen