PAVmed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PAVmed hat am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10,20 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PAVmed einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net