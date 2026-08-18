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Pay-TV-Kanäle

Aktie stabil: Sky und RTL+ bauen Fußball-Angebot aus

Aktie stabil: Sky und RTL+ bauen Fußball-Angebot aus

Die RTL Group erweitert das Fußball-Angebot für seine Pay-TV-Kanäle.

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Sky-Kunden können in der Saison 2026/27 zusätzlich Spiele der Europa und der Conference League sehen. Abonnenten von RTL+ erhalten im Gegenzug erstmals Zugriff auf den DFB-Pokal, wie das Unternehmen mitteilte.

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Rund drei Monate nach der Übernahme von Sky sortiert die RTL-Gruppe sein Pay-TV-Geschäft neu und vergrößert das Angebot. Die Rechte für die beiden kleinen Europapokal-Wettbewerbe gelten allerdings nur noch in dieser Saison, ehe sie zur nächsten Spielzeit zu DAZN wechseln.

In der Saison 2026/27 laufen bis zu zehn RTL-Live-Übertragungen der Europa und der Conference League auch auf Sky Sport, darunter in der Regel auch die Spiele mit deutscher Beteiligung. Für Kunden von RTL+ gibt es zusätzlich eine Konferenz. Außerdem gibt es eine Partie pro Spieltag im Free-TV bei RTL oder Nitro.

Drei DFB-Pokal-Partien im Free-TV

Im DFB-Pokal sind alle 63 Live-Spiele bei Sky Sport und erstmals auch auf RTL+ zu sehen. Dafür übernimmt RTL+ laut Mitteilung das vollständige Live-Signal von Sky inklusive der Konferenzen sowie der Vor- und Nachberichterstattung.

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In der ersten Runde des Cup-Wettbewerbs gibt es zudem drei Partien, die frei zugänglich bei RTL zu sehen sind. Auftakt ist am Samstag (15.30 Uhr) das Gastspiel von Zweitligist Hertha BSC beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das zweite RTL-Spiel ist am Montag (18.00 Uhr) die Partie des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Eine Woche später geht es am 1. September mit Borussia Dortmunds Gastspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg (20.45 Uhr) weiter.

Die Preise der Pay-Kanäle werden nicht erhöht. Für die Fußball-Übertragungen bei RTL+ benötigen Fans das Premiumpaket für 9,99 Euro im Monat. DFB- und Europapokal laufen im Paket Sky Sport für monatlich 24,99 Euro im Jahresabonnement. Für die 1. und 2. Liga ist allerdings das Bundesliga-Paket notwendig, das zurzeit im Angebot 24,99 Euro im Monat kostet.

Die RTL-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 31,60 Euro.

/mrs/DP/stw

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.

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