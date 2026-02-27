DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,5%Nas22.738 +0,3%Bitcoin59.247 +6,0%Euro1,1693 -0,7%Öl77,98 +7,5%Gold5.297 +0,4%
Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet

02.03.26 17:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
36,95 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen NFL-Fans müssen sich umstellen: Der Streaming-Dienst DAZN und die nordamerikanische Football-Liga haben ihren noch zwei Jahre laufenden Fünfjahresvertrag überraschend beendet. Entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur decken sich mit einem Bericht der "Sport Bild". Offiziell wollten sich weder NFL noch DAZN äußern.

Wer­bung

DAZN hat bisher einzelne Spiele und die deutschsprachige Konferenz "ENDZN" gezeigt. Der Streaming-Dienst behält den sogenannten NFL Game Pass, den DAZN weltweit bis 2033 vertreibt. In diesem sind alle NFL-Einzelspiele mit US-Originalkommentar und die Konferenz "RedZone" enthalten. Ein großes Free-TV-Angebot gibt es bei RTL./jrz/DP/nas

