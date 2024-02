PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 12:01 Uhr 1,0 Prozent. Bisher wurden heute 15.880 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 23,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.418,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.846,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen