PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 57,21 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 57,21 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 57,49 EUR zu. Mit einem Wert von 57,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.054 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 81,09 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 41,74 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 47,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,91 Prozent Luft nach unten.

Am 01.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.418,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.846,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

